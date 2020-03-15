王嫌自己的行車紀錄器拍下整個行凶過程。（翻攝照片）

新北》新店捅死騎士影片瘋傳 警察局立案嚴查

患有思覺失調症的23歲王姓男子13日晚間持生魚片刀刺死33歲無辜林姓騎士，王嫌行凶過程影片在網路中瘋傳，就連金鐘視帝吳慷仁也看不下去在網路中發文，但檢警第一時間查扣的影像卻外流，新北市警察局已下令要徹查承辦人員是否有外流。

王嫌自己的行車紀錄器拍下整個行凶過程，他往前走了大約10公尺，持刀往林姓騎士的背後猛刺1刀，林男連人帶車倒地哀號，在不斷呼喊「救命！」同時拚命用手壓住傷口，最後倒地不起。

警方獲報趕抵現場，檢察官第一時間下令查扣相關行車紀錄器影片，但14日影片卻在各媒體、各臉書社團瘋傳，網友們看了之後相當氣憤，甚至蜂擁至王嫌臉書、IG留言，王嫌臉書最後關閉、IG也轉為私人帳號。

檢警第一時間查扣的影像卻外流，新北市警察局懷疑有警務人員將王嫌行凶過程影像翻拍並散布至網路、通訊群組，嚴重達反偵查不公開相關規定，目前已立案嚴查，要徹底清查相關承辦人員並進行行政懲處，另外，也將追究刑事責任。

新店警分局偵查隊長曾伯仲呼籲，散布相關影片不僅造成社會動盪，更易傷害被害人家屬情感，警方懇請各網路社群及廣大民眾將手機內影片資料刪除及下架影片，也切勿再繼續轉傳，以免持續造成被害者家屬二次嚴重傷害。

(中時 )