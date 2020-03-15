台北、台中多所大學法學院院長及教授，近日陸續接獲恐嚇電子郵件，歹徒要求2萬元，否則「親自殺到你家」，台北檢署檢察長周章欽15日指示主任檢察官張智堯，與刑事局、台北及台中市警局組成專案小組嚴辦，積極追查逮人。

據了解，台北、台中多所公、私立大學法學院院長及教授，自13日起分別接獲以電子郵件寄發的恐嚇信，信中提及最近手頭緊需要幫助，並向對方索討2萬元，恐嚇如果不從，「親自殺到你家」，並在下面留下銀行帳戶要求對方匯款，引起許多教授議論紛紛。

北檢檢察長周章欽接獲大學院長及教授檢舉，得知有多名大學法學院院長及教授接獲恐嚇信件，甚為重視，認為不及時遏止，可能危及校園治安，隨即指派主任檢察官張智堯擔任召集人，與刑事警察局、台北市、台中市警察局共同組成專案小組，協調統合並專責迅速嚴辦。

周章欽強調，檢警將共同合作全力偵辦，希望曾遭恐嚇之民眾及教授希望能向檢警專案小組報案，檢警絶對積極依法究辦，以具體作為展現打擊暴力、淨化社會治安、維護校園安全環境之決心與強度。

(中時 )