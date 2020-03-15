西湖文旦柚果園疑似遭人下毒，近300棵老欉一夕間枯萎、滿園落葉。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

西湖文旦柚果園疑似遭人下毒，近300棵老欉一夕間枯萎、滿園落葉。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣西湖村湖東村小窩地區1處文旦柚園疑似遭人下毒，近300棵40多年的老欉，一夜之間全落葉，正逢柚花催花時期，柚樹被人下毒命在旦夕，今年收成恐無望，果園主人吳兆添見況欲哭無淚，氣憤地在地方臉書社團PO文，懸賞10萬元要揪兇，警方獲報已調閱附近監視器，全力追查中。

西湖鄉為苗栗縣文旦柚的主要產區，種植面積約100公頃，主要集中於湖東村大小窩一帶，果農吳兆添為了要替果樹催花，7日載了1000公升的清水，先放在果園樹下，11日才加入專用的催花劑開始噴灑，不料13日他接獲附近果農反映，懷疑他撒的藥含有除草劑，害別人的果樹落葉，他回到果園一看，赫然發現自家6分地上，種得近300棵老欉也全部落葉，就快死亡。

吳兆添趕緊請農藥行到果園查看，發現是當初的清水被人惡意摻了疑似巴拉刈或除草劑，他在不知情的情況下，利用那些清水灑藥，才會造成果樹一夕間全落葉，他表示，剛開始噴的時候沒有異狀，第2天太陽出來了，沒想到第3天葉子就全部掉光，當時看到簡直快暈倒。

吳兆添指出，自家果園從不使用巴拉刈、年年春或除草劑，因為那些藥會使果實乾燥，表皮像火燒柑一樣，自己住在頭份、近70歲，沒有收入就與妻子通勤來西湖果園做事，靠著種柚、賣柚過活，生活單純沒有與人結怨，想不透究竟是誰趁人不在，刻意帶除草劑來下藥。

他說，果樹已開始急救，若還是救不回來，初估將損失約150萬元，也已經報警調閱附近監視器追人，不過擔心監視器會有死角，因此懸賞10萬元緝兇。警方表示，該案目前已採樣送驗，並調閱監視器影像，過濾3月7日到11日出入案發果園的可疑人車，全案持續偵辦中。

(中時 )