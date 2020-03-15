正妹護士阿萊西，IG有近10萬人追蹤。(圖/摘自Alessia Bonari IG)

新冠肺炎疫情全球延燒，義大利確診病例破兩萬，成為僅次於大陸最嚴重的疫區，由於大量病患湧入醫院，第一線醫護人員忙翻。一名在IG擁有高人氣的正妹護理人員貼出一張自拍照，鼻樑及雙頰都被口罩壓到紅腫，原來是她為了堅守崗位，忍了6小時都無法如廁，臉上滿滿傷痕讓網友看了心疼到想哭。

這名正妹護士阿萊西（Alessia Bonari）在IG發文表示，由於工作量相當大，穿上防護衣後，必須忍受6小時無法如廁，長期配戴口罩及護目鏡，導致臉部被勒出許多紅色傷痕，她和同事已經處於這種狀態好幾個禮拜了，不過這並不會讓她停下工作，她將繼續照顧病患，因為她熱愛自己的工作，並感到驕傲。

阿萊西說，由於她的口罩無法完全貼合，她也害怕會被傳染，而且負擔不起昂貴的隔離病房，她提醒大家做好該做的事，並懇求所有看到這篇貼文的人，別讓他們的努力白費，好好待在家裡。在IG擁有近10萬人追蹤的阿萊西，自拍照加上感人PO文，馬上吸引超過88萬人點讚，還有3萬人留言「防疫人員都辛苦了」、「白衣天使」、「好美」。

(中時電子報)