台鐵局巡檢人員多在夜間，以目視方式巡檢軌道扣件，一趟下來恐有視覺疲勞、暈車等現象。交通部運輸研究所去年起研發軌道扣件缺失辨識系統，以攝影機擷取影像，配合AI辨識，辨識準確率為86.7％，期待即時發現缺失並改善，減輕巡檢人員工作量。

交通部運輸研究所去年與台鐵局合作，開發軌道扣件缺失便是系統。該系統可即時發現有缺失的軌道扣件，立即更換，提升軌道安全外，亦能提升檢測效率，減輕巡檢人員的工作量。

運研所表示，列車行駛在軌道上，會導致軌道扣件鬆脫、斷裂，單一軌道扣件一旦脫落，對軌道會產生震動、破壞、位移，得盡快維修。由於台鐵目前是採「夜間人工目視」方式，但人工目視會受到巡檢車的車速、巡檢人員的視覺疲勞及角度問題，無法快速有效完成，且一輛檢測車動輒上億元，因此台鐵局商請運研所研發先進科技解決問題。

運輸研究所去年起建構軌道扣件影像擷取設備，包含：攝影機、照明設備。在台鐵局的台中工務段以攝影機拍攝，於夜間錄製70公里軌道扣件影像，從7萬多筆正常或異常的扣件做深度學習，檢測鐵路軌道扣件是否脫落，辨識準確率為86.7％。

運研所表示，為方便巡檢人員尋找有缺失的扣件並維修，同時開發雲端儲存、辨識、與查詢等功能，把有扣件缺失的位置在Google Map上做標示，精度大約為5公尺，方便後續台鐵人員維修。

運研所表示，採購檢測車動輒上億，但該套系統含設備、改裝平台車費用約100萬元，希望未來能進一步提高辨識率，以鐵路軌道扣件AI影像辨識檢測取代人工巡檢。

(中時 )