TVBS《地球黃金線》本周主題是「小車換大車」，邀請達人專家和藝人葉欣眉一起討論當人生有了些儲蓄，想從兩輪換成四輪，新手在買車和開車上，有哪些細節該注意。葉欣眉透露自己五年前就考到駕照，但期間只開過六次車，一直沒機會找到車練習。她透露有次朋友聚餐喝酒想找安全駕駛，她雖有駕照，也跟友人坦承自己「沒有很會開」，但大家天真以為她只是謙虛或開玩笑，就直接放手讓她牽車，沒想到車子才準備從路邊停車格駛出，她就因技術不純熟，直接撞上前方停車的後保險桿，讓車上原本睡著的朋友們馬上嚇醒，大家當下面面相覷，最後一行人只好乖乖待在原地，另外花錢打電話找代駕。

她回憶當初剛考到駕照時很興奮，曾興致昂昂開著媽媽的車載妹妹去學校上課，但是一路上她發現，不管油門怎麼踩，車子就是不太動，還發出蹦蹦的奇怪聲響，似乎有故障情形，回家後充滿疑惑的她問母親：「是否該換車了？因為車子開起來有怪聲。」沒想到葉媽媽明察秋毫，聽完諸種跡象立刻問女兒：「你是不是沒有放開手煞車？這樣真的很危險！」她這才驚覺自己犯了新手最常犯的錯誤，也因為這次疏忽，長達兩年她都不太敢再開車。

(中時 )