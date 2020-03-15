我是一個在台北工作的公教人員，在網路上看到許多專家怎麼談這一波的新冠肺炎疫情發展，聽他們說接下來要小心發病確診的高峰期將屆，很害怕台北也會像其他許多地方會封城，這幾天就開始有空到量販店買個一兩箱罐頭食品等民生用品，準備緊急時期有備無患。

我是家裡的長女，沒有結婚，獨自在台北工作。父親、母親退休後回到中部老家買了一間房子當作養老宅，因為他們有些心臟病、高血壓的一些慢性疾病的問題，膝蓋也不好。當初買房時，我強力反對選透天厝，務必要買電梯大廈，現在看來確實對他們的生活品質比較好點。

發生新冠肺炎疫情以來，我非常憂愁。一來台北市、新北市出現確診的人數比較多，通勤交通的關係會比較進出人潮多的地方，像是台北火車站、捷運等，加上我工作的地方人數總量高達二千多人，一旦出現有確診例，勢必得暫停工作及做居家隔離、檢測等措施。

因此我擔心自己沒有辦法照顧爸媽生活，看到有一些專家又談到疫情的爆發高峰期可能即將來到，我的個性向來比較謹慎及注意風險，開始思考如果台北也有可能封城，甚至到台灣陸續出現一些縣市要封城的情況之下，基本的飲食等民生用品的準備，就得開始做。

我就在台北打電話叮嚀爸媽，要開始到量販店購買乾貨類的食物，像是罐頭、麵條、糖果、巧克力等自己喜歡吃的食物。我們都希望日子能夠像過去一般的正常過生活，還拜託爸媽平常也要食用均衡的魚肉蛋白質、蔬菜，出去走走曬曬太陽，補充維他命，睡眠充足。

我也只能每天打許多通電話關心爸媽，還拜託他們傳照片給我看準備緊急時期糧食量的狀況，自己也是多運動、少上網，早睡早起，維持健康身體才能顧好自己，也才能照顧爸媽。（當事人口述，記者整理）

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(中時電子報)