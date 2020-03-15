靈鷲山清明懷恩法會3月15日如期舉行，主法法師證守法師引領大眾透過網路直播持誦《地藏菩薩本願功德經》超薦祈福。（靈鷲山佛教教團提供）

清明懷恩法會受疫情影響改為線上共修，但是法會完全按照儀軌進行，殊勝莊嚴。（靈鷲山佛教教團提供）

清明懷恩法會設立免費公益消災及超度牌位，即便是透過網路直播共修，報名參加者仍非常踴躍。（靈鷲山佛教教團提供）

法會布置非常莊嚴，從壇城捏布、插花、供果到書寫消災超度牌位，志工們每一個細節都不馬乎。（靈鷲山佛教教團提供）

連續舉辦21年的「靈鷲山基隆清明懷恩法會」今（15日）如期舉行，為避免新冠肺炎疫情群聚感染風險，現場法師引領佛事進行，信眾一律改為線上直播共修，透過手機、平板、電腦等網路平台，在家持誦《地藏經》善盡孝親心意，不出門也可以為祖先超薦、為親眷祈福。法會每年也為基隆地區無祀孤魂設立超薦牌位，並設有免費公益消災及超度牌位。

面對來勢洶洶的新冠肺炎，內政部也呼籲改採「線上祭祖」，避免清明連假大批民眾掃墓而爆發疫情，鼓勵民眾派代表祭祀，再透過網路直播讓多數人能夠參與。靈鷲山為顧及民眾健康，也全力配合政府防疫政策，3月份大型法會活動大多取消或延期，要不就是以線上共修方式進行。

15日上午8時，清明懷恩法會在基隆講堂啟建，8時30分由主法法師證守法師全場灑淨後，領眾以網路直播方式持誦《地藏菩薩本願功德經》，藉由佛菩薩的慈悲加持力，效法地藏菩薩的孝親願心，報三寶恩、父母恩、師長恩，也同為天下蒼生祝禱，求法若渴的信眾透過網路直播參與法會，祈願早日控制新冠肺炎疫情，回歸正常生活軌道。

為響應靈鷲山開山住持心道法師發起全球靈鷲人持誦〈楞嚴咒心〉1億遍，目前已經突破5000萬遍，法會共修《地藏經》放香時間，全體信眾持續線上精進修持〈楞嚴咒心〉，回向疫情盡速消弭、地球平安。

因應疫情首次直播共修，對基隆講堂志工而言，是一個全新的嘗試，事前準備工作一樣如法如儀，法會啟建前2天即進場布置，從壇城捏布、插花、供果、書寫消災超度牌位，以及燄口桌祭品的擺設準備，每一個細節毫不馬虎，志工們忙裡忙外，靈鷲山TV團隊也提早進場架設直播網站，務求法會佛事順利圓滿。

今年首度透過科技以線上直播共修，報名參加者仍非常踴躍，下午接續舉辦「三大士瑜伽燄口法會」施食給餓鬼道眾生，藉由地藏法會及瑜伽燄口法會與佛菩薩的慈悲加持，超拔眾生出離輪迴之苦，不管是超薦祖先還是消災延壽，都是冥陽兩利功德殊勝行。

(中時 )