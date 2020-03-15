台中市長盧秀燕在2018年選舉中大贏20多萬票，立法院副院長蔡其昌恐成下屆台中市長選舉對手。對此，網友認為，若民進黨是提名蔡其昌選2022台中市長，基本上只會贏清水跟神岡，其他27個行政區盧秀燕都會勝出。這篇文章引來諸多議論，更引來兩方支持者回應。

網友stevencool在PTT發文指出，如果民進黨是提名蔡其昌選2022台中市長，基本上只會贏清水跟神岡，其他27個行政區盧秀燕都會勝出。該網友認為，蔡其昌除了會嘴炮跟人和不錯之外，外型、學經歷、親和力都不是直轄市長的等級，「先恭喜盧秀燕」。

對此，有許多網友表示「話別說太早，一年前韓粉也說蔡英文不會連任」、「盧媽根本沒能力」、「盧媽的能力真的很爛」、「盧根本沒望了」、「kmt出來的除了侯其他根本不會做事，無能，難怪被中間選民和年輕人唾棄」。

但也有網友認為「蔡其昌沒這麼強啦，若真的代表民進黨，盧秀燕正常選就上了」、「蔡其昌跟台南的陳亭妃一樣 就是民代水準」、「民進黨在台中沒一個能打的！蔡出了大甲，誰認識他」、「盧秀燕絕對不是無敵，但民進黨派蔡其昌，根本就是把第二大直轄市讓給國民黨，不相信民進黨敢這樣玩」。

(中時電子報)