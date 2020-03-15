王柏融前一戰輪休，15日熱身賽對上橫濱DeNA擔任先發第五棒、左外野手，不過王柏融此戰沒有建樹，3打數無安打，還吞下2次三振，隨後退場休息。而橫濱DeNA在6局上半因一次改判成功，開啟了得分大門，6局結束以6比1領先火腿。

王柏融2局下半首打席面對石田健大，結果連看了4球沒有揮棒，遭到三振出局，不過此局火腿靠渡邊諒、石井一成連續2支二壘打，將比數追平1比1。

4局上半王柏融則是連續對外角球揮棒落空，再度吞下三振。6局上半2人出局時，火腿換投金子弌大，沒想到開啟大失分慘況，橫濱DeNA的宮﨑敏郎先敲二壘打超前成2比1，隨後金子送出保送形成滿壘，百瀬大騎敲出滾地球後奮力撲壘，原本一壘審判定出局，不過橫濱DeNA要求電視輔助判決，成功改判安全上壘，橫濱DeNA再添1分。

這次改判成為火腿大失分的關鍵，因為下一棒大和敲出右外野方向三壘安打，再加上右外野手大田泰示第一時間沒有處理好，壘上跑者全數跑回，橫濱DeNA在2人出局後單局灌進5分，以6比1領先火腿。

王柏融前2打席遭三振出局，6局下半一、二壘有人時，敲出二壘方向滾地球，靠野手選擇上壘，不過跑向二壘的中田翔遭刺殺出局，隨後退場由松本剛代跑。總計此戰3打數無安打，打擊率降至剛好3成。

(中時 )