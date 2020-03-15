第73屆坎城影展原定5月12日至23日舉辦，但因為受到新冠肺炎疫情持續擴大，傳出將會停辦，法媒《Le Point》也以「坎城影展將不會舉行」為標，直呼「這是一個可怕的打擊」。

新冠肺炎疫情近期在歐美快速擴散，不少國家都禁止大型活動，這也導致坎城影展是否舉辦產生變數，而法國媒體《Le Point》就直接以「坎城影展將不會舉行」為標，指出影展內部成員透露，要在評選時排除中、韓、伊朗、義大利等50個國家非常困難，且就算入圍他們也難以參與。

更重要的關鍵是，贊助商和合作夥伴都不希望坎城影展舉行，因為不想在安檢嚴格的檢疫下，參與電影節，這讓法媒也直言「對於這個城市而言，這是一個可怕的打擊」。

不過影展總監弗雷莫（Thierry Fremaux）日前接受訪問時強調，對疫情持樂觀態度，透露整個團隊仍持續準備中，期望疫情會在5月中逐漸遠離，預計4月中旬會做出最終決定。

坎城影展去年吸引121個國家、12527個影人、5528家影業參加，每天流動人潮就有6萬人，在疫情肆虐下，若真的如期舉辦，需做好全面的檢疫和防治。

(中時電子報)