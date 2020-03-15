34歲李姓男子近來就寢時，認為樓下傳來規律的震動吵嘈聲，導致他睡不好覺，懷疑樓下住戶使用「鎮樓神器」整他，日前竟前往警局提告，但王姓住戶到案後喊冤，表示根本沒用過這種東西，無端挨告覺得莫名其妙。
「鎮樓神器」是近年在網路流傳的1種機具，通常可固定在天花板上，裡面的震動馬達開啟後，樓上的住戶地板，就會明顯感到震動，還會發出高頻噪音，以此來反制、騷擾鄰居，但從中牽涉及法律問題，也有可能造成天花板損傷。
住中華路某大樓的李姓男子，最近入睡時，自認聽到震動及吵嘈聲，懷疑樓下王姓夫妻，拿這種機器整他，由於類似噪音一直持續，李男後來就前往警局提告。
王男後遭警方傳喚，喊冤表示從沒裝過，還允許警方到他住家查看，也沒有發現類似機具，檢視天花板也沒有機具固定的痕跡，但因李男堅持，警方偵訊後，仍依刑法強制罪將王函送法辦，全案正由台北地檢署偵辦中。
(中時 )
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