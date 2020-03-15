因應8年後奧運比賽項目可能納入飛盤競技，中華隊積極培養小選手。（程炳璋攝）

飛盤運動在2028年極可能納入奧運比賽項目，台灣曾在飛盤爭奪賽連續4年獲得世界冠軍，中華民國飛盤協會正積極培養下一批奧運國手，台南市和順國小成立台南市首支國小飛盤隊，14、15日兩天舉辦全台國小組賽事。

飛盤運動因未列入亞奧運，在台灣屬冷門競技項目，隨著2028年美國承辦奧運，極可能將飛盤納入奧運項目，這項運動現在有翻身契機。

飛盤比賽分成勇氣賽與爭奪賽，中華隊在勇氣賽曾4度獲得世界冠軍，在這項競技內有很好的技術訓練人才，卻一直未受重視，體育法修法後，有更合理的制度。

因應奧運比賽，中華民國飛盤協會積極向下紮根，培養年輕選手，今年更嚴謹的將飛盤比賽列為正式分齡競技，14、15日兩天在台南市舉辦國小組的飛盤全台賽，今年因為疫情影響，共有12支隊伍參賽。

台南市在國、高中階段有慈濟、永仁兩所學校成立飛盤隊，去年底成軍的和順國小飛盤隊，是台南市國小中首支飛盤隊。

和順國小體育老師許訓瑞曾是中華隊飛盤國手，他原本是田徑選手，後來接觸飛盤運動，一頭栽進這項競技中，他表示，飛盤有其迷人之處，設備超便宜，只要兩個人，一個飛盤，就可以玩起來。

(中時 )