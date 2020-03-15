中央流行疫情指揮中心今(15)日公布新增6例境外移入新冠肺炎病例(案54至59)。其中案59為北部10多歲男性，1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，今日確診。已掌握相關接觸者16人，其餘接觸者持續追蹤中。

由於案59為接受義務教育的學生，教育部國教署也表示，該生所就讀的班級已達停課標準，進行停課，接下來會配合指揮中心的疫調，所有學生包含接觸與相關上課紀錄都會呈報到指揮中心來調查，校內也會完成消毒。

陳時中補充，今天爆發的確診案例由於在國外時間長，回到台灣才發現，尤其案59在校內造成停課影響，回來時間早，在三月五號，該生在校內活動也多，這對指揮中心來說是疫調上相當大的壓力。

至於該生的教師是不是需要進行居家隔離，指揮中心表示，這要看學生平常在教室內所坐的位置，是否跟老師有近距離接觸，若有平繁近距離接觸可能就需進行居家檢疫，但若評估接觸風險低，則進行自主健康管理，還需要進行評估。

案59為國內北部某高中學生，曾前往希臘觀光，由於返台已久中間接觸者多，難以匡列，外界擔心是否會增加社區傳播風險，陳時中說，由於都市化課外活動多，學生的接觸者也相當多，因此感染風險也增加，外界關心自主健康管理的相關罰則提高，以及加強外國人入台的管理作為，指揮中心這兩天內會提出具體法源。

(中時 )