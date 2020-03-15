自稱「小鄭容和」的王姓直播主，13日晚間竟在街頭隨機拿生魚片刀捅人，讓坐在機車上等姊姊下班的王姓男子無辜慘死。王男被補後聲稱有心理方面疾病，因忘記吃藥且與妻子吵架情緒失控才持刀傷人。有網友認為王男最後結果是「出於一時情緒激動誤觸法網 其情可憫有教化可能性」，諷刺又精闢的分析讓其他網友激動喊：明天到法院上班！

這起街頭隨機殺人案，引發鄉民憤怒，因王男聲稱「有心理方面疾病」，若為真，王男不但可以逃死，刑期恐也不會太長。有網友在PTT發文分析案情：「被害人機車停在紅線內，故被害人先違反交通條例；

被告小鄭容和僅在背部輕刺一刀隨即離開現場，並無連續出刀、且非針對要害(心臟 腦 脖子) ，顯見無明顯殺人意圖；

因被告只係出於一時情緒激動誤觸法網 其情可憫有教化可能性」。

這番諷刺意味十足的分析，讓其他鄉民熱烈讚賞回應：「你台灣法官系?」、「錄取法官了 明天上班」、「大法官提名人選+1」、「合理 估計就這樣判了」、「我學邏輯推論 我推論你有受過專業法官訓練」、「這很台灣法官」、「優秀 司法院院長聘書明天寄到你家」。

(中時電子報)