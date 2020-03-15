快來登記！陳時中：網購口罩人數降 應不用抽籤 14:312020/03/15 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「口罩實名制2.0」12日正式上路。（資料照,郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩實名制2.0已上路。衛福部長陳時中今天表示，據指揮中心統計，自2.0系統上路後，登記購買口罩的人數有逐日下滑的趨勢，12日登記人數達47萬、13日達48.4萬，但昨天情人節14日卻只有20.2萬人登記，今天截至下午1點也只累積5萬人的登記量，估計首波線上購買應不需要動用到抽籤機制。 (中時 ) #登記 #人數 #陳時中 #抽籤 #上路 #口罩實名制2.0 #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商發燒不能上機 陳時中憂：自己能將心比心 10:322020/03/11 生活 湖北包機協商過程 陳時中：專業對話相對少 11:222020/03/11 生活 美疫情升溫 陳時中：會分州處理旅遊警示 11:172020/03/11 生活 陳時中守護台人身影曝光 網友瞬間飆淚 15:242020/03/11 政治 陳時中盯包機逾26H沒睡 拚到「臉都花了」 22:422020/03/11 生活 包機一波三折 陳時中：兩岸認知不同 04:102020/03/12 生活新聞 陳時中：美三州旅遊警示二級、其餘疫區一級 13:502020/03/14 生活 入境也可買到口罩 陳時中：確有需要 正在規劃 14:492020/03/14 生活 英國鼓勵輕感冒者居家管理 陳時中：台灣不跟進 15:082020/03/14 生活 網整理指揮中心記者會7大組合 這2人同台代表出大事 00:252020/03/15 生活 生活熱門新聞 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 - 生活 劉真腦傷惡化 醫：這兩種情況都發生了 - 生活 義大利新冠肺炎死亡率為何超越大陸？她爆內幕 - 生活 直播》今爆增6例境外移入確診 創國內單日最高紀錄 - 生活 LULU立委成笑柄 韓營大將抱病喊話：我看不下去了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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