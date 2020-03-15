口罩實名制2.0已上路。衛福部長陳時中今天表示，據指揮中心統計，自2.0系統上路後，登記購買口罩的人數有逐日下滑的趨勢，12日登記人數達47萬、13日達48.4萬，但昨天情人節14日卻只有20.2萬人登記，今天截至下午1點也只累積5萬人的登記量，估計首波線上購買應不需要動用到抽籤機制。

(中時 )