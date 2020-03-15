造成全球大流行疾病的新冠病毒，一開始傳出是大陸武漢是發源地，但近日陸方稱病毒應是源自美軍；真相如何尚未確定，一名英國天體生物學教授維克拉馬辛格（Chandra Wickramasinghe）表示，其實病毒是來自外大空，並提出一番論述。

據英媒《Mail Online》報導，維克拉馬辛格聲稱去年10月曾有一顆流星在大陸上空爆炸，新冠病毒就是這樣從外太空被帶進來的，他表示病毒進入平流層，沿著北緯40至60度的全球範圍內傳播，這就是為何疫情嚴重的國家，都剛好在這一區塊之間。

維克拉馬辛格表示，流星碳塵埃中，有大量具傳染性的病毒；他本身是「泛種論」（又稱胚種論）的擁護者，認為宇宙有各種態的微生物存在，並且會藉著流星、小行星與彗星來散播、繁衍。

許多傳染病專家對維克拉馬辛格的論述表示反對，認為新冠病毒和許多已知的冠狀病毒類似，所以可以相信新冠病毒是由動物傳染給人類，而非從流星或隕石進入地球。

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(中時電子報)