台灣新冠肺炎急升溫！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內新增6名確診個案，是有史以來一天最多的一次，國內累積個案共59案，並指出，近日從54到59案都是境外移入，因此陳時中呼籲國人，非必要千萬不要現在出國。

陳時中表示，上一次新增那麼多名案例，是在2月6日，有5個案例的那天，就是去歐洲義大利旅遊回來的一次。陳時中說，目前都是境外移入個案，讓我們很警惕，雖然這兩天已經宣布升級境外旅遊警示，入境時都要居家檢疫十四天，但今天起，要再往前十四天要主動性篩檢，希望把這波從國外回來的影響降到最低。

中央流行疫情指揮中心今公布新增6例境外移入COVID-19病例(案54至59)。案54為北部30多歲男性，2月28日至3月1日曾至泰國旅遊，返國後又於3月5日至8日與1名友人至日本北海道，返國後於11日出現流鼻水症狀，12日因全身倦怠及頭痛等症狀就醫並採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。已初步掌握同住、職場及就醫相關接觸者共31人，其他接觸者持續追蹤中。

案55為北部50多歲男性，3月3日至12日參加埃及團體旅遊，3月12日返國後因全身倦怠與肌肉痠痛就醫，經檢測有發燒情形，由醫院採檢通報，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。已初步掌握同團團員及就醫等相關接觸者共33人，其他接觸者持續追蹤中。

案56及57分別為北部40多歲男性及北部70歲女性，為3月4日一起至土耳其旅行之團員(曾於杜拜轉機)，皆於13日返國。案56於3月8日至12日出現身體不適，13日入境後因喉嚨癢、腹瀉、自覺發熱等症狀就醫，經醫院採檢後通報，於今日確診；案57於13日返國後因發燒就醫，於今日確診；已初步掌握該2例確定個案同團團員及同住家人等接觸者共19人，其他接觸者持續追蹤中。

案58為北部20多歲女性，今年1月至西班牙就學，3月12日曾出現體溫偏高，13日返國時，經發燒篩檢站採檢送驗，今日確診，目前收治負壓隔離病房。已初步掌握同住接觸者共5人，其他接觸者持續追蹤中。

至於59案是一名北部的高中男姓學生，陳時中表示，59案因為國外旅遊後，回到台灣多停留的時間已經很長，疫調上會形成很大的壓力。

(中時 )