大聯盟因新冠肺炎疫情全部停擺，洋基是首支確定全員留在春訓基地的球隊，15日球員展開首日非正式春訓，多半進行守備及內野訓練、室內投打練習，雖然不開放媒體及球迷進場，不過美媒仍訪問到洋基板凳教練門多薩（Carlos Mendoza），他直言感覺超怪。

根據《紐約郵報》報導，門多薩在經過首日非正式訓練後受訪說，「這真的很怪，現在是艱難的局面，但我們仍竭盡所能做該做的事。」

記者在球場外看見拉瑪修(DJ LeMahieu)、塞弗瑞諾（Luis Severino）、厄薛拉(Gio Urshela)、弗雷塞(Clint Frazier)等人現身，門多薩也笑說，在這第一天訓練，時間一到突然一大群球員就一起現身了。

「我們能進行守備訓練、內野訓練，大夥也在室內進行投、打練習，我們會持續這樣進行。」門多薩在受訪時說，「我們持續為球員提供幫助，這是我們的工作，現在疫情每天都在變化，誰知道接下來會發生什麼，但至少到現在為止，我們為了球員留在這。」

不過洋基還是不反對球員回家，本周末可能會有一些選手決定離開，不過大多數球員在春訓期間都會與家人相聚，其他球隊也有不少球員選擇回家，因此推測大聯盟會在正式開季之前，進行第二次較短的春訓，來提升球員的身體素質。

(中時 )