遭爆與人夫保母不倫戀，民眾黨員蔡宜芳神隱4天後臉書道歉。（摘自蔡芳芳臉書）

民眾黨員蔡宜芳遭爆與已為人夫的「保母」、前民眾黨中央委員張益贍上摩鐵，發展不倫戀，蔡神隱4天後，15日在臉書Po文道歉，稱「與友人相處過度親近」、「逾越朋友之間應有之分際」，但強調「絕無認愛」、「沒有的事就是沒有發生」，現請假1個月，反省沉潛再出發。

蔡宜芳Po文表示，個人因與友人相處過度親近，逾越朋友之間應有之分際，造成家人困擾，深感抱歉。未來謹守朋友分際，也感謝這幾天媒體與朋友們的關心與提醒。

她說，但部分媒體和網路評論的誤解，導致呈現方式的扭曲，宜芳還是希望能夠有澄清的機會：沒有的事就是沒有發生，但自己也能理解「信者恆信，不信者也恆不信」，也絕無「認愛一說」。

她舉出電影《愛的迫降》台詞說，「你以為要有縫隙才能釘上釘子嗎？只要釘上釘子就會產生縫隙了。這裡就是釘上釘子的地方，就算沒有證據，照樣能讓你背負罪名，你懂了嗎？」

蔡宜芳還說，感謝蔡委員（立委蔡壁如）讓自己可以請1個月的假，可以陪伴家人，重整心情，反省沉潛再出發！感謝大家的關心。

不過，臉書po文po出沒多久後，該文又被撤掉，目前蔡宜芳的個人臉書也再度關閉，臉書粉專也持續關閉狀態。另外，民眾黨已將蔡停止黨權1年，張益贍則已被開除黨籍。

(中時 )