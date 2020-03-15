因新冠肺炎疫情延燒歐美，33歲英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）接棒班艾佛列克（Ben Affleck）出任新一代的《蝙蝠俠》宣布停拍。該片從今年1月就開始在倫敦進行製作並拍攝，之前曾曝光片場照，並計劃至利物浦，如今不敵疫情局勢，所屬片商華納兄弟表示，劇組停工兩週，並會密切監控情況。該片預計明年6月25日北美上映。 ​​​

外媒透露，華納兄弟旗下的其他新片則未宣布停工，包含基努李維（Keanu Reeves）主演的《駭客任務4》結束了美國舊金山的拍攝，正要前往德國柏林繼續拍攝，而威爾史密斯（Will Smith）主演的《國王理查德》則正在洛杉磯拍攝中；《怪獸與牠們的產地3》仍計劃下週一在英國倫敦開拍，不過這些狀況也有可能因險峻的疫情而隨時喊停。

因為新冠疫情喊卡的還有由蓋兒加朵（Gal Gadot）、巨石強森（Dwayne Johnson）、萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演的劫盜動作片《紅色通緝令》，Netflix表示暫定停拍2週，期間會照常支付演員和劇組人員報酬，並隨時注意情況。巨石強森也在IG分享影片，他在拍攝現場對劇組信心喊話：「我們很感謝這陣子大家的付出和耐心，現在最重要的是把每個人送回家，送到他們那些憂心忡忡的家人身邊，得保護我們的孩子、配偶、所愛的人和年長者。希望每個人都健康、警醒、安全，讓我們保護彼此，我們大家同在一起。」

另外，Disney+影音平台的漫威影業3部影集《獵鷹與酷寒戰士》、《汪達與幻視》和《洛基》目前全數停拍，其中《獵鷹與酷寒戰士》日前已在捷克停拍後，目前劇組全數返回美國亞特蘭大，將停拍到3月底，而《洛基》尚未確認停拍至何時。

(中時 )