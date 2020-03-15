蔡徐坤、Ella陳嘉樺、LISA以及JONY J組成豪華導師陣容，在《青春有你2》甫開播就獻上導師團表演，LISA一連兩首招牌熱舞秒登微博熱搜；蔡徐坤暖心提點訓練生們：「舞台很滑要小心，還有不要著急回應所有聲音。」蔡徐坤更體貼LISA常因語言不通，跟不上笑點或講評，特別暫停錄製關心LISA大展暖男面貌。

長桌迎新餐會上許多訓練生都激動表示自己是LISA的粉絲，其中討論度最高的就是先以演員出道的訓練生虞書欣，因想坐LISA旁邊，不僅試圖要求同為導師的JONY J換位不成後，更隔著他不停地對LISA說話，事後察覺自己態度失禮也撒嬌求JONY J原諒。

馬來西亞的訓練生蔡卓宜，因曾離過婚被網友批評「不適合來這麼青春的節目」而淚灑現場，蔡徐坤更是馬上暖心遞衛生紙，導師Ella也鼓勵她：「人生是自己在過，不需要太在意批評輿論。」事後採訪中Ella對此表示：「大眾對女團有太多既定的框架，但是女生有千變萬化的樣子。」

(中時 )