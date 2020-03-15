范姓男子日前騎機車至中市南區興大路小吃店用餐，聽到「碰」1聲，衝出店外查看，發現愛車遭撞倒在地上，但是肇事者已經逃逸，立即向警方報案，警方調閱店家附近監視器，發現肇事18歲童姓男駕駛所為，警方將童姓男子依肇事逃逸罪嫌移送。

范姓男子向警方表示，當時機車遭不明車輛擦撞，倒在地上讓他十分錯愕，但卻不見肇事車輛，只好先向警方報案，找出肇事者求償。經警方調閱附近監視器，追查發現童姓男子駕駛車輛擦撞范男愛車，針對童男擦撞後逕行離開的肇事逃逸違規行為，警方請童姓駕駛到案說明。

童男到案向警方供稱，他騎乘機車行經興大路時，不慎擦撞路旁腳踏車，但不知道自己當時也有撞到機車，因此當下沒有停車查看，警方立即駁斥童男，就算是撞上腳踏車，難道就不需要停車處理嗎？

警方調閱監視器畫面顯示，童男當時車速快，腳踏車與機車因碰撞應聲而倒，未下車查看。警方呼籲，用路人應注意交通狀況，發揮同理心，共同維護用路人安全；若不慎發生交通事故，也應依規定報案處理。警方勘驗雙方的車損，對於童姓駕駛「交通事故發生未依規定處置」的違規行為予以舉發。

(中時 )