日本新冠肺炎疫情嚴峻，除春季甲子園被迫取消，國內首批透過海選赴日留學的棒球小將，也因校方要消毒校園臨時被迫停課，為讓小將們可儘速安全返國，頂新和德文教基金會創辦人魏應充第一時間就同意贊助三名小將旅費，原本打算跟親戚借錢讓孩子搭機回國的陳爸爸說，真的非常感謝魏先生，如果沒有他，孩子一輩子都不可能有機會出國留學。另名家境困難的小將家長江媽媽也說，這對他們一家真的是很大的禮物。

3名臨時被迫放假回台的旅日小將江石佑、陳政逸、高翊瑋，去年7月在頂新和德文教基金會的贊助下，到日本甲子園強權名校金城學園遊學館高等學校就讀，由於該贊助計畫只包含學費與生活費，日前校方臨時宣布停課，突然增加的旅費，也造成江家與陳家負擔，家長們向基金會求助後，創辦人魏應充慨然允諾贊助小將旅費回台。三名小將已在日前返台，並依照疾管署規定進行自我健康管理，預計下周校園完成消毒後返校。

陳爸爸說，他本身是技術工，妻子擔任幼教人員，兩個小孩都在求學，家庭開銷不小而且還要繳納房貸，夫妻收入經常入不敷出，他也經常在假日到外地打零工增加家庭收入，這次孩子臨時回台休息，他本來打算跟親戚借錢支付旅費，沒想到魏應充先生及時伸出援手，也讓他鬆了一口氣。

陳爸爸還說，以他們的家境，孩子就算有潛力也不可能有機會到國外學打棒球，魏應充先生願意贊助有潛力的孩子出國學習，改變孩子的一生，他真的非常感謝。

江媽媽說，她本身在協會擔任行政人員，收入有限，要負擔4名就學中的孩子學費以及部分家計，這次日本校方突然停課，旅費的確造成困擾，所幸頂新和德文教基金會即時伸出援手：「這對我們來說真的是很大的禮物」。

高媽媽則說，追夢工程計畫的確提供想打棒球的孩子更多舞台，很感謝魏應充先生的付出，她觀察到魏先生除了長期贊助基層棒球教育，也提供烘焙課程讓弱勢學童可習得一技之長，可能宣傳不夠，很多人都不知道他其實默默做了很多事。

去年推動味全龍復出的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，長年關心棒球產業發展，除在2016年推動「接棒未來」棒球公益計畫，捐助多所國中小球具裝備，舉辦講座及訓練營，2018年起又推動「追夢工程計畫」，每屆資助3名選手赴日本甲子園名校留學3年，每人贊助總額約200萬元。目前計畫已進入第2屆，今年獲選名單預計本月底前會出爐。

(中時 )