台灣防疫成效獲美方重視，美國在台協會今天發表聲明表示，將加強與台灣衛生福利部的協調與合作，共同對抗新型冠狀病毒。美國和台灣將分享最佳作法，雙方也將努力合作研發疫苗和相關藥物。中央流行疫情指揮中心陳時中表示，這段時間和美國維持很好的關係，美國也樂於有台灣這個夥伴。

美國在台協會今天表示，台灣在預防傳染病方面擁有豐富的經驗，且在管控新冠肺炎病毒的成效也是有目共睹。美國和台灣將分享最佳作法，雙方也將努力合作研發疫苗和相關藥物。

對此，陳時中表示，這段時間和美國都維持很好的關係，也形成很好的夥伴，這次美國也宣布，對醫療投入大量資源包含在生技方面等研發，顯然美國也樂於有台灣這樣的合作夥伴。

但目前歐洲一口氣都升到三級，美國卻僅對加州等共三個州提升到二級，對此陳時中表示，對於美國就是採取分區的管理，就像學校中，有一個人確診就停課，有兩個就停止上學，還有像大陸，武漢、湖北、浙江、廣東、湖南最後才全部都提升，對美國也會採取這樣的狀況。

陳時中強調，歐洲原本也應該分國，但因為看到整體風險很高，所以一下就升級。

(中時 )