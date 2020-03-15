第2批武漢包機返台361人，目前1人發燒，已後送就醫採檢。中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，昨(14)日國內新增383例COVID-19相關通報。截至目前累計16,911例(含16,464例排除)，其中59例確診(今日新增案54至59)，分別為境外移入32例及本土27例。確診個案中，維持1名死亡、20名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

有關第2批武漢包機返台361人，目前1人出現發燒症狀，已後送就醫採檢中，其餘健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。有關曾來台之澳洲確診個案之接觸者共418人(146人需居家隔離)，共採檢51人皆為陰性。案34群聚接觸者共455人，共採檢407人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)、399人陰性。

指揮中心指出，全球累計152,581例確診，分布於134個國家/地區；病例數以中國大陸80,844例、義大利21,157例、伊朗12,729例、韓國8,086例及西班牙5,753例為多；病例中5,730例死亡，以中國大陸3,199例、義大利1,441例、伊朗611例、西班牙136例及法國91例為多。

(中時 )