為因應疫情，民眾出入各機關都須先量額溫，但北市中正一分局1名派出所員警疑因忙翻了，誤將桌上的酒精噴劑當成額溫槍，對前來所內洽公民眾噴滿臉，讓他一度眼睛不適。警方雖緊急協助其以清水緩解，但民眾仍氣到揚言提告，對此，分局除再度鄭重致歉外，也表達尊重他提告的意願。

此事發生於中正一分局忠孝西路派出所，有民眾熱心前來，想替另1起糾紛作證，值班台員警依規定須先替他量額溫，沒想到可能手上事情太忙，在一手拿額溫槍，一手拿酒精噴劑下，搞錯順序「顏射」該民眾，讓他雙眼痛到一度張不開，員警連忙不斷道歉，並帶對方到洗手間沖洗處理。

不過，這名民眾似乎不領情，餘怒未消下，竟先到醫院驗傷，再上網PO文痛罵，並揚言要對該員警提告。

北市警中正一分局聞訊鄭重對外表示，事發當時員警員確實因忙碌而犯錯，造成民眾不適，警方除表達最高歉意，也將改善進出該機關的檢疫流程，至於民眾欲提告部分，警方也尊重其權利。

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(中時電子報)