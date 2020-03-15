立委考察北部醫院被罵 陳時中：陣仗不要太大就好 14:552020/03/15 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委將考察北部醫院被罵添亂 陳時中：陣仗不要太大就好。(圖為陳時中 翻攝自衛生福利部疾病管制署YOUTUBE) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院衛環委員會週一將到北部的醫院考察，了解防疫作為，包含藍綠委員都認為此舉是添亂。對此，中央流行疫情指揮中心陳時中表示，社會不會因為防疫而停頓，只有輕重緩急，立委對醫院整備情形瞭解，我們當然尊重立法單位的權責我們覺得很好，只是不要大動干戈，讓我們人力耗費很多。 但基本上訪查探詢或是相關到立院備詢，我相信是行政和立法部門在溝通上必要的行為。但陣仗不要要求太大。 (中時 ) #醫院 #立委 #添亂 #陳時中 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫照顧假僅6.4％家長敢請 勞長：如給薪初估要百億元 11:262020/03/11 生活 東京奧運倒數計時 體育署擬邀防疫醫師隨團出賽 16:292020/03/11 生活 校園防疫 水神抗菌液口碑佳 04:102020/03/12 生活新聞 打菜用餐 學童提醒市長不能講話 04:102020/03/12 地方新聞 愛買量販13日起開賣台糖75％防疫酒精 18:252020/03/12 生活 鄭文燦視察衛所 慰勞防疫人員 01:332020/03/14 生活新聞 辦電競被質疑 運發局稱防疫第一 04:102020/03/14 地方新聞 防疫觀念紮根 幼兒園晨間暖播這首歌打氣 15:352020/03/14 生活 看表演要留個資觀眾遲疑 文觀局：僅供防疫聯繫使用 16:012020/03/14 生活 網整理指揮中心記者會7大組合 這2人同台代表出大事 00:252020/03/15 生活 生活熱門新聞 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 - 生活 案59北部高中生恐成防疫破口？陳時中坦言擔憂 - 生活 劉真腦傷惡化 醫：這兩種情況都發生了 - 生活 義大利新冠肺炎死亡率為何超越大陸？她爆內幕 - 生活 LULU立委成笑柄 韓營大將抱病喊話：我看不下去了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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