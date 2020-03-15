立法院衛環委員會週一將到北部的醫院考察，了解防疫作為，包含藍綠委員都認為此舉是添亂。對此，中央流行疫情指揮中心陳時中表示，社會不會因為防疫而停頓，只有輕重緩急，立委對醫院整備情形瞭解，我們當然尊重立法單位的權責我們覺得很好，只是不要大動干戈，讓我們人力耗費很多。

但基本上訪查探詢或是相關到立院備詢，我相信是行政和立法部門在溝通上必要的行為。但陣仗不要要求太大。

(中時 )