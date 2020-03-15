花蓮縣機能型義消周末與空勤總隊組隊特訓，強化接機安全與後送效率。（花蓮縣消防局提供／許家寧花蓮傳真）

花蓮縣消防局提升整體救護量能，周末連假進行義消與空勤救護聯合組訓。（花蓮縣消防局提供／許家寧花蓮傳真）

花蓮縣高山林立，境內多達44條百岳熱門步道路線，2月時發生有山友受困萬榮鄉針山大峭壁，當時空勤警消展現高超技術，接近垂直的山壁，驚險完成吊掛任務，消防局義消利用周末連假與空勤展開聯合組訓，持續強化直升機接機安全與後送就醫效率。

花蓮每年山難搜救任務頻傳，2018年隨著縣內「登山活動管理自治條例」制定，出勤次數有大幅減少，但去年仍執行17件山難搶救、出動159人次警消，共16人平安獲救，由於準備、等待直升機後送就醫，不但耗時也消耗警消救護能量。

消防局長林文瑞說，花蓮百岳雲集，總是吸引國內外山友前來旅遊，有部分山友因獨攀、遇上天候不佳、行經危險路段或裝備攜帶不足等情形，向消防局報案請求援助，第一時間常需空勤總隊協助馳援，消防局則要投入搜救人力與接機後送效率。

今年1月成軍的「花蓮縣機能型義消」，共有60人協助消防隊緊急救護及山域、水域搜救任務，提升義消及空勤總隊的後送救護品質，15、16日利用周末舉辦航空器救護要領暨接機安全聯合訓練，由自強、吉安及美崙義消分隊與空勤共同演練。

「山難搜救，分秒必爭！」林文瑞指出，聯合組訓著重直升機起降場作業安全與後送醫院程序，讓義消隊員能更快、更準確在救護現場做出評估反應，提升隊員的自身安全保護與患者後送醫院的救護品質，讓救災量能再升級。

(中時 )