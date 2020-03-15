108學年HVL高中排球甲級聯賽今天來到整季最後一天賽程，率先登場的男子組季軍戰，華僑高中以25比18、25比20、31比29氣走麥寮高中，連續兩季HVL以季軍作收。

華僑高中前兩局收下聽牌後，第3局雖然一開始被麥寮取得領先，但華僑很快振作要回優勢，不過最後在領先4分下被麥寮追回，經過「丟士」總算是直落三留住勝利。

華僑高中黃謙巽（後）得分後和自由球員陳震勳（前）擊掌慶祝。（明衍行銷提供／陳筱琳台北傳真）

賽後華僑高中教練陳宣瑞指出，球隊昨天經過一場5局激戰才飲恨豐原高商，全員表現值得肯定，大家收拾好心情，今天季軍戰說什麼都不能再讓出，「雖然後面接近贏球時有點『近鄉情卻』被麥寮追上，主要是一些細節沒做好，後來提醒後排交代，並針對對方主力把握住，順利留住勝利。」

陳宣瑞並肯定隊上兩位舉球員奮戰精神，「我們兩個舉球員經驗稍嫌不足，一個才練一年、一個才練半學期，球隊目前以高一、高二生為主，明年再看隊形及收到的新生，或許會打出不一樣的球風。」

(中時 )