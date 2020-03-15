台中梧棲童綜合醫院深夜發生男子飆粗話辱罵醫護事件，急診部副主任魏智偉15日在臉書po文指出，只因醫療不符合他的「要求」，就以三、五、七字經謾罵，還說「不要刺激我！我有重大傷病卡，殺人也不會怎麼樣...」，魏智偉無奈表示，此舉已經威脅到醫護人員，防疫很辛苦，能不能不要鬧了！

魏智偉指出，一位先生深夜因醫療不符合他的「要求」，所以就三字經、五字經、七字經謾罵、羞辱急診醫護，情緒激動；警察也很快前來協助，因為他們沒有心力去面對這位先生，急診還有很多急重症的患者需要處置。

魏智偉接著指出，這位先生拿著重大傷病卡揮舞著說，「不要刺激我！我有這張政府發給我的重大傷病卡，我殺人也不會怎麼樣...。」魏智偉無奈表示，急診雖然常會遇到情緒激動患者，但是這樣語帶威脅恐嚇，已讓現場醫護夥伴心理害怕恐懼。

魏智偉表示，醫療暴力雖零容忍，但第一線人員內心的恐懼和壓力已經造成，多希望他們能安心工作、專心救人，防疫已經很辛苦了，能不能不要鬧了，同時呼籲大家一起譴責醫療暴力。

(中時 )