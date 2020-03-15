張朝欣／雲林報導

農委會主委陳吉仲、立委劉建國針對新冠疫情農業輔導措施，15日在雲林縣西螺鎮舉辦首場農業輔導座談會，陳吉仲強調農委會特別預算近54億元，另有總額度68億元的農業優惠利率貸款，也保證肥料一定足夠，請農民不用搶購。

新冠肺炎疫情持續延燒，間接對農業產銷造成衝擊，立委劉建國15日舉辦「傾聽農民心聲」座談會，邀農委會主委陳吉仲到雲林與農民對話，同時宣布農委會後續將採取的農業輔導措施。

陳吉仲表示，新冠肺炎特殊預算日前在立法院通過，第1場座談會就在農業大縣雲林舉辦，特別預算農委會編列35億元，行政院實際通過將近54億，上星期蔡英文總統也在國安會議指示除了特別預算，亦能動用其它預算來做所有對農民有幫助的事情，因此請農民不必擔心預算不足。

陳吉仲說農民若要貸款，不論新貸或舊貸都能1年免利息，若要融資，全部都是1.29的低利貸款。蔬菜部分，在不影響市場價格下，實施國軍、偏遠國小加菜、送菜給食物銀行、供應慈善團體等措施，每星期至少有80公噸的供應量。

對於部分地區傳出肥料不足，陳吉仲指出台肥公司今年上半年已較去年多出3萬公噸的肥料供應量，所以供應絕對沒有問題，且農委會也與台肥公司溝通，肥料將採預購制度，也就是農民未來1、2周到農會登記，再由農委會統一分配，保證讓農民一定有肥料使用。

(中時 )