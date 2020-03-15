NBA今年球季堪憂，雖然不能全推到爵士隊戈貝爾(Rudy Gobert)身上，畢竟其他聯盟也都停賽了，但籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)的哥哥還是很不爽。戈貝爾起初不知自己染病，杜蘭特的哥哥東尼(Tony Durant)有不同看法。
戈貝爾在與塞爾提克比賽時曾給一位小球迷簽名，結果那位小學生卻染上新冠肺炎。東尼趁機在新聞IG的留言裡偷罵：「這個蠢蛋還在繼續打球，他明知自己得了那個鳥東西。」(Dumb ass kept playing and shit he knew he had that shit)
目前不能肯定那位小球迷是被戈貝爾傳染，更無法得知戈貝爾是否故意帶病打球，但東尼就是這麼認為的。事實上很多球迷都對戈貝爾的行為感到憤怒，加上NBA沒有處罰任何人，戈貝爾毅然捐出50萬美元「贖罪」大概也是要減輕輿論壓力。
(中時電子報)
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