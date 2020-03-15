國民黨主席江啟臣今天率立院黨團總召林為洲、書記長江啟臣前往高雄拜會高雄市長韓國瑜，並表明將全力支持韓國瑜，黨中央會做執政縣市堅強的後盾。韓國瑜也強調，目前高雄市的施政重心為「防疫第一、市政優先」。

江啟臣與韓國瑜今天在高雄進行一小時的閉門會談，主要討論防疫措施、市政內容、政策合作、黨務再造等議題方面，會後都有共識要一起攜手合作，韓也表達對江啟臣擔任國民黨主席相當有信心。

韓在會中表達力挺江的黨務改造理念，並感謝江對於高雄市政的關心，他表示自己與江的理念方向一致，會全力支持江的黨務改革，尤其是現代化與數位化的改造工程，讓國民黨成為一個符合民意期待的政黨。

江此行也是來詢問韓有什麼需要協助的，韓特別提到高雄市過去的建設不足，雖有直轄市地位，卻沒有應有城市的發展，所以他希望立院黨團能協調中央鬆綁法規及經費補助方面能夠給予高雄市大力支持，讓高雄市擺脫沉重的財政負債，讓市政建設與市民福祉也可以大步向前。

江啟臣便提到，高雄市目前沒有國民黨的區域立委，因此他會協調不分區立委認養責任區，讓服務零落差。黨中央也會成立一個溝通聯繫與指揮作戰機制，整合立院黨團、執政縣市政府、縣市議會以及智庫的資源，在黨中央掌握議題趨勢與節奏下，讓全新的反應機制分工合作、分進合擊，讓立院黨團、智庫第一時間來提出因應方案回應，提升國民黨的政策力，展現重返執政的決心。

(中時 )