民進黨立委邱泰源今日受訪照 (吳家豪攝)

民進黨立委邱泰源辦公室今日(15日)發出聲明表示，原安排立院衛環委員會明日考察防疫醫療院所，目的是了解需求協助解決困難，決不會影響醫療作業，同屬衛環委員會的時力立委王婉諭表示將不會參與考察。

具醫療背景的邱泰源，過去曾任台大醫學院教授、台大醫院主治醫師兼門診部主任，也是本屆本會期立院衛環委員會召委。而為當前新冠肺炎防疫，於明日(16日)安排考察「北部地區醫療院所防疫整備情況」。但此舉也遭質疑是否會影響醫療院所防疫工作。

邱辦回應，這次安排考察的目的，是為了讓立院同仁鼓勵各級抗疫醫療院所人員，並了解相關的困難後想辦法協助解決。而在事先都已徵得相關單位意見，也和醫院主管溝通並獲得同意。

邱辦強調，考察事先都有和醫療主管協調，機關隨同考察人員，指派副主管參加即可，且盡量減少行政機關人力支援，並限制出席人數，絕對不會影響院內醫療作業。王婉諭對此表示尊重，但因考量自身並非醫療專業，將不便參與。

(中時 )