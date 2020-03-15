新冠肺炎近日在歐美日漸嚴重，許多明星大咖為了避免外出受感染，都宅在家中自我隔離，居家管理，就連日前出新單曲〈Stupid Love〉的美國流行天后女神卡卡（Lady Gaga）都放下手邊工作，在家防疫當「宅女」，更在IG上曬出與3隻寶貝愛犬的合照，並鼓勵民眾一起做好健康管理，避免外出，吸引超過百萬個位粉絲點讚支持。

女神卡卡表示雖然週末很想與父母及爺爺奶奶共度美好時光，但是病毒迅速蔓延，為了避免傳染的風險，她決定還是在家好好待著，並在貼文寫上：「我和一些醫生及科學家討教了，我知道對每個人來說不太容易，但現在能做到最好的就是自我隔離，暫時別與65歲以上的年長者和一大群人聚會」，她更坦言要是她染上新冠肺炎，也能確保家人們不會被她傳染，最後寫道：「我愛世界，我們都會挺過難關，相信我，我與上帝說了，她說我們會沒事的。」

(中時 )