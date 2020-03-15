台商回流投資台灣設廠第一案落腳於台南，由石塑地板製造大廠美喆國際（8466）拔得頭籌，董事長陳本源面對媒體詢問如何找到土地，與動土典禮貴賓中罕見邀請內政部長徐國勇有關嗎？陳本源低調笑答說：「可能是我英俊身材好，在部長還沒當立委前就認識了。」

美喆台南新廠占地約7,800坪，將興建地上兩層，面積約13,000坪的自動化廠房。2021年第一季落成啟用後，台南新廠將移植美喆東莞SPC廠的成功擴產經驗，使用最新一代生產設備，以打入北美市場為主要核心策略，預定招募諳外語、熟悉國際市場的業務人才。

董事長陳本源表示，為分散產能、擴大市場接單佈局，並為集團下一階段的發展打造堅實的基礎，決定響應政府政策返台投資，於台南科技工業區投資設立SPC(StonePlastic Composite)石塑地磚生產線，總投資約金額新台幣25億元，目標2021年第一季新廠產能步入量產階段，打造集團營運新一成長營運引擎。

董事長陳本源表示，返台設廠的最大目的，就是要分散產能、擴大全球業務接單佈局。事實上，早在數年前，美喆-KY已啟動投資中國以外產能的評估，2018年美中貿易戰開打後，高額的關稅及美中兩強角力帶來市場高度不確定性，更加堅定了美喆分散產能的腳步和決心，因此，綜合考量各項因素後，美喆-KY於2019年正式拍板返台投資。再加上，今年初新冠肺炎疫情蔓延，引發中國大陸供應鏈一夕間斷鏈之風險，突顯分散產能實已刻不容緩。

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(中時電子報)