網友所整理的指揮中心7大組合包 (圖／擷自臉書)

針對網友歸納「中央流行疫情指揮中心」召開記者會的出席人員組合，可以預知可能發生的事情，指揮官陳時中把出席人員組合的情況做了說明，並且盛讚網友的歸納是「滿正確」。

有網友整理出指揮中心召開記者會的「先發輪值表」，列出7種開會組合，包括只要指揮官陳時中單獨出場，代表沒有新增案例；如果「陳時中加上張上淳」代表有新增案例的機會大增。

其實網友是從以往的記者會出席組合進行歸納，例如「陳時中加上石崇良」是「醫事人員被限制」的政令、「陳時中加上外交部」是提升旅遊警示、「陳時中加上潘文忠」代表學校疫情有關、「陳時中加上王美花」是與口罩政策等。陳時中認為，這是網友從後往前的歸納。

陳時中解釋，主要是大家想要問的問題總要先把專家找好，才能把問題一次確實的回答，有時候大家問的問題圍大，未能準備完全，但基本上是把發生的問題找一些有關的人員準備好，一次在記者會得到答案，就會有這樣的結果，所以網友的歸納是滿正確的。

(中時 )