歐洲新冠肺炎疫情延燒，中央疫情指揮中心14日宣布歐洲27國與杜拜旅遊疫情列為第三級警示，17日起自這些國家入境旅客與機組員要居家檢疫14天後，中華航空與長榮航空已與疾管署協商，希望透過特別管理辦法讓機組員免受14天約束，否則成本過高難以續飛。

華航高階指出，原列為三級警示的航點僅有中國大陸、香港、澳門、韓國與義大利，義大利早在被列三級警示前，就已因義方要求停飛，其他亞洲航點因為機組員都是當日來回，且不下飛機，更不需要入境當地過夜，沒有14天居家檢疫問題，但是飛歐洲一定要讓機組員休息一天以上，如果不是每日飛行的航點，休息2到4天都已可能。

疾管署已將華航與長榮航的要求轉請民航局表示意見，至於是否與允許兩航透過對機組員的防護裝備、在歐洲搭乘的車輛、旅館住宿條件與行動約束等，允許機組員免受14天居家檢疫限制，估計要等周一上班日後才會做出決定。

在疾管署未做出決定前，這幾天從歐洲飛回台灣的航班，機組員都需要進行14天的居家檢疫。對航空公司來說，機組員是屬於有限資源的。

(工商 )