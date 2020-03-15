楊丞琳14日晚上直播方式舉辦「楊丞琳 刪·拾 以後 線上音樂會」，選在白色情人節獻聲送給粉絲浪漫禮物，吸引近150萬人同時在線觀看，讓楊丞琳感受到「沒有觀眾」的音樂會一點也不孤獨，她全程想像著台下有人，但感覺真的非常不一樣！

以往沒有過白色情人節習慣的她，昨第一次過節，且是在線上會歌迷，有遠在溫哥華、巴西的歌迷們，於各自的當地時間凌晨5點多、早上9點多，一起守著螢幕，零時差欣賞演出；楊丞琳現場與大家分享專輯創作經歷，並透露最近除了準備此次音樂會，也持續著熱愛的Zumba運動，且她近期瘋狂愛上密室逃脫，從剛開始一題都解不出來，到現在的小有成就感；另外，楊丞琳不忘呼籲大家防疫期間，除了密閉空間戴口罩、平時勤洗手等，避免摸臉、揉眼睛等眼鼻口的衛生保健也都很重要。

新冠肺炎肆虐，許多藝人都紛紛取消工作，近日有媒體報道楊丞琳的演唱會照常舉行，且標題寫著「不畏疫情！楊丞琳音樂會照常舉行、歌迷說話了」，誤導性標題令楊丞琳感到不舒服，直呼：「行行好，這樣的標題是想害死我嗎？留言底下罵聲一堆，老娘是開線上音樂會，不畏疫情這四個字做標題，還寫上照常開唱來誤導大眾，請拜託不要害人好嗎？」該報道內文有寫明楊丞琳是開線上音樂會，但因標題問題容易引來誤會，令楊丞琳感到委屈：「不看內文就直接罵我的人也很過份，雖然是被誤導，但一樣傷害了無辜的我，這個世界真的很黑暗。」事後該媒體亦已作出修改，而楊丞琳的貼文亦已刪除。

楊丞琳昨辦音樂會。（環球提供）

楊丞琳昨辦音樂會。（環球提供）

(中時 )