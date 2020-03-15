新冠肺炎疫情在全球爆發，就連體壇也難倖免，陸續傳出多位運動員確診消息。葡萄牙足球巨星C羅納度(Cristiano Ronaldo)因義甲隊友魯加尼肺炎確診，目前人還在葡萄牙豪宅隔離，並接受病毒檢測，官方未公布結果，僅稱C羅與家人均無症狀，但有西班牙媒體獨家披露，C羅測試結果為陰性。另外，根據西班牙《馬卡報》指出，C羅將自己在葡萄牙開設的飯店，免費改裝成臨時醫院，無償提供新冠肺炎患者隔離。

C羅和尤文圖斯隊友慶祝。（圖／臉書）

魯加尼確診武漢肺炎震撼球壇，更令人緊張的是，確診前2天，C羅所屬的尤文圖斯獲勝後，全員在休息室內慶祝，當時C羅和隊友裸著上身歡慶，令不少球迷都為C羅緊張。隨後尤文圖斯全隊被通知自主隔離，C羅也在自家豪華臨海豪華別墅中隔離，所幸初步檢查結果為陰性。

C羅也喊話希望各界遵守世衛組織與各國政府建議，持續為抗疫努力。（圖／推特）

向來在社群媒體活躍的C羅 ，14日凌晨終於發聲，除了分享新冠肺炎資訊連結，並以英語聲明文字，稱保護人類生命遠在任何利益之上，呼籲遵循世界衛生組織建議，要自主管理好身體健康。C羅15日也宣布，將自己在葡萄牙投資的連鎖飯店更改為臨時的新冠肺炎治療場所，專門醫治相關病患。

C羅表示，將把自己在2015年投資4000萬美金精品飯店，改為新冠肺炎臨時治療場所，包括所有醫療費用及醫護薪水都將由他負擔，同時表示，聽從WHO以及政府機關的指示非常重要，保護人們的生命遠高於其他一切利益，「我要把我的關心傳達給每位失去親人和朋友的人，也把我的支持給每一位在和病毒奮鬥的人，像我的隊友魯加尼、以及所有在一線奮戰的醫護人員」。

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(中時電子報)