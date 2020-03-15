英國新冠肺炎確診人數突破千人，因應疫情升溫，當地媒體報導，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）已緊急撤離位在倫敦的白金漢宮，前往溫莎城堡。此外，一旦英國疫情更為惡化，王室也已擬妥計畫，將讓女王及王夫進行隔離檢疫。

因應英國新冠肺炎疫情升溫，據傳英國王室已取消多場公開活動。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）昨（14）日宣布，英國14日單日激增342例新冠肺炎確診病例，使得英國境內確診人數突破千人，來到1,140例；此外，英國過去24小時也增加10名死亡案例，累計至今共有21人喪命。

英國疫情持續升溫，《太陽報》（The Sun）報導，高齡93歲的女王伊麗莎白二世已在12日緊急撤離平常居住的倫敦白金漢宮，乘車前往溫莎城堡。不過《每日鏡報》（Daily Mirror）引述王宮內部人士指出，女王前往溫莎，只是她的例行周末假期，她下周就會返回倫敦。

此外，報導也指出，一旦英國新冠肺炎疫情更為惡化，王室已擬妥計畫，屆時將讓女王及98歲的王夫菲立普親王（Prince Philip）進行隔離檢疫。

王室消息人士透露，女王健康狀況良好，不過王宮人士對於疫情感到相當恐慌，因此想到最好將她撤離。

該名消息人士說，白金漢宮經常要招待大量來自全球的政治人物及重要人士，一直到最近，女王也還在接見許多人，不過她再幾周就要迎來94歲生日，顧問認為最好的辦法就是將她移到安全的地方。

此外，該名人士也指出，白金漢宮位處倫敦市中心，相較其他宮殿，白金漢宮的員工人數最多，受疫情的威脅也更大，儘管目前裡頭還沒有出現任何可疑病例或是確診病例，但是王室不想要冒險。

目前，白金漢宮約有500名員工，溫莎城堡有100名員工，位在諾福克郡的山均漢姆堡（Sandringham）員工人數則較少。

報導指出，礙於疫情，5、6月為3萬名賓客舉行的白金漢宮花園派對可能被迫取消或延期，王宮發言人表示，未來任何活動將視疫情程度決定是否如期舉行。

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文章來源：ROYAL RETREAT Queen quits Buckingham Palace over coronavirus fears as UK cases hit 1,140 and death toll doubles to 21
文章來源：Queen whisked away from Buckingham Palace as coronavirus quarantine plans explained

(中時電子報)

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