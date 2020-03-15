英國新冠肺炎確診人數突破千人，因應疫情升溫，當地媒體報導，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）已緊急撤離位在倫敦的白金漢宮，前往溫莎城堡。此外，一旦英國疫情更為惡化，王室也已擬妥計畫，將讓女王及王夫進行隔離檢疫。

因應英國新冠肺炎疫情升溫，據傳英國王室已取消多場公開活動。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）昨（14）日宣布，英國14日單日激增342例新冠肺炎確診病例，使得英國境內確診人數突破千人，來到1,140例；此外，英國過去24小時也增加10名死亡案例，累計至今共有21人喪命。

英國疫情持續升溫，《太陽報》（The Sun）報導，高齡93歲的女王伊麗莎白二世已在12日緊急撤離平常居住的倫敦白金漢宮，乘車前往溫莎城堡。不過《每日鏡報》（Daily Mirror）引述王宮內部人士指出，女王前往溫莎，只是她的例行周末假期，她下周就會返回倫敦。

此外，報導也指出，一旦英國新冠肺炎疫情更為惡化，王室已擬妥計畫，屆時將讓女王及98歲的王夫菲立普親王（Prince Philip）進行隔離檢疫。

王室消息人士透露，女王健康狀況良好，不過王宮人士對於疫情感到相當恐慌，因此想到最好將她撤離。

該名消息人士說，白金漢宮經常要招待大量來自全球的政治人物及重要人士，一直到最近，女王也還在接見許多人，不過她再幾周就要迎來94歲生日，顧問認為最好的辦法就是將她移到安全的地方。

此外，該名人士也指出，白金漢宮位處倫敦市中心，相較其他宮殿，白金漢宮的員工人數最多，受疫情的威脅也更大，儘管目前裡頭還沒有出現任何可疑病例或是確診病例，但是王室不想要冒險。

目前，白金漢宮約有500名員工，溫莎城堡有100名員工，位在諾福克郡的山均漢姆堡（Sandringham）員工人數則較少。

報導指出，礙於疫情，5、6月為3萬名賓客舉行的白金漢宮花園派對可能被迫取消或延期，王宮發言人表示，未來任何活動將視疫情程度決定是否如期舉行。

(中時電子報)