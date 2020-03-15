全台量販店5月起禁用1次性免洗餐具，號稱美食之都的台南市，餐飲店的免洗餐具使用量大，台南市環保局依據「南市低碳城市自治條例」公告，4月起「有店面」餐飲業者需提供環保餐具給消費者選擇使用，大台南約有8200家業者應配合，勸導不聽將開罰。

台南市小吃美食聞名全台，店家假日遊客絡繹不絕，免洗餐具使用量大。為減少一次性產品廢棄量，台南市環保局依據公告「南市低碳城市自治條例」，4月起「有店面」的業者應開始提供環保餐具。

台南市約有8200家「有店面」的餐飲店，4月起需提供包括可重複使用的吸管、筷子、湯匙、刀、叉、攪拌棒、杯、碗、盤、碟及餐盒等環保餐具，環保局初期以勸導為主，首次查獲未提供，先開勸導單，第2次查獲將開罰1200至6000元。

台南市環保局長謝世傑說明，這項公告是讓消費者用餐時多一個環保選擇，養成民眾減少使用免洗餐具的風氣。

台南市環保局初期針對14家知名業者展開宣導，業者多同意配合，並反應其實早有民眾會自備環保餐具來用餐，顯示台灣社會環保意識已抬頭。

(中時 )