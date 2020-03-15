新冠肺炎疫情影響，許多大型活動紛紛停辦，劉若英原訂14日舉辦的演唱會也已延期，但她沒有因此氣餒，反而邀請音樂人合作重新改編歌詞的〈我要你好好的 2020我們陪你〉版本，並選在昨天推出該曲MV；劉若英溫馨喊話：「不要怕，不要覺得孤單，即便我們沒有見面，但我相信，等我們見面的時候一定會有好多好多的故事分享。」盼透過音樂為社會打氣。

第一線醫護人員為了防疫日以繼夜奮力工作，許多公眾人物透過各種不同的方式為社會大眾與醫護人員打氣，除了捐款外，藝人紛紛獻聲散播正面力量。劉若英近日邀請音樂人陳建騏、馬毓芬、甯子達、溫奕哲、屠衡、陳劭桁合作詮釋〈我要你好好的 2020我們陪你〉，劉若英在MV一開頭說，「本來我們今天應該要相見，但沒有關係，我們大家在不同的地方，依舊可以唱歌給你聽」，縱使因演唱會延期無法相見，仍將音樂送到歌迷耳中。

除了錄製歌曲，劉若英也不斷地透過不同的形式傳心意，日前為了錄製演唱〈粉絲〉的影片，替辛苦的醫護人員加油打氣，光是調整燈光、鏡位、錄音等器材，就耗費好幾個小時，讓她直呼：「平時看一些網上的朋友搞起來挺簡單的，其實…一點都不！比拍個戲還麻煩！」雖然辛苦，但她樂此不疲，希望微小心意能透過各種形式傳遞。

劉若英獻聲傳遞正能量。（相信音樂提供）

(中時 )