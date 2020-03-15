新冠肺炎持續在全球延燒，日前WHO（世界衛生組織）才總算承認現在疫情已在全球大流行。香港大學公衛學院的教授潘烈文及Ben Cowling分別指出2個原因，認為這次的疫情比SARS更難控制，而且就算到夏天也不會消失。

根據港媒《香港01》報導，潘文烈指出，新冠肺炎比2003年的SARS更難控制，因為SARS病毒在病發後10日具有最強傳染力，但當時大多數患者已入院治療，而新冠肺炎的患者在首發數天，體內的病毒量跟傳染力就已達高峰，且部分患者病徵不明顯，持續在社區內自由活動，更容易傳播病毒。

之前外傳新冠肺炎或許有望跟SARS一樣在夏天結束疫情，但Ben Cowling則認為，疫情或許會在夏天減退，但不會消失，仍會有外地輸入個案。SARS當年會在夏天消失不僅僅是單靠季節的變化，而是眾人努力的結果。

面對疫情，各界都在想盡辦法研發疫苗、尋找治療方法，但潘文烈表示，新藥瑞德西韋仍處於小規模測試，而疫苗也非一朝一夕能做到，需要經過長時間研究和臨床測試才能投入生產。

(中時電子報)