警政署NPA署長室臉書曾PO文稱，醫療脫序，隨報隨辦。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

北市李姓婦人因買口罩，藥局還錯健保卡，竟盛怒逼藥師下跪道歉，當事人雖以和為貴不願追究，但檢警從嚴速辦，有遏阻作用。警方表示，在此之前，新冠肺炎期間，並未有強暴脅迫醫事人員遭醫療法送辦的案例，這是首例。

南港年約60歲李姓婦人，11日赴藥局買口罩，藥師忙中有錯，誤把他人健保卡發還給婦人，雖有請對方核對正確與否，但婦人當下並未表明異議，隨即離去，12日婦人發現健保卡有誤，返回藥局理論，批評藥師賣口罩方式有瑕疵、沒有解決問題誠意，竟當場命令藥師下跪磕頭道歉。

藥師以和為貴，不願擴大事端，為降低婦人怒氣，竟真的下跪磕頭道歉息事寧人，事後還表示不追究婦人行為，外界深感不捨。檢警獲報後隨即派員偵辦，循線查到婦人身分並通知到案說明，依刑法強制罪，以及醫療法對醫事人員強暴或脅迫罪等罪嫌函送地檢署偵辦。

李婦告訴員警，自己口氣不好，知道醫護人員很辛苦，對自己失控行為感到懊悔。

警政署長陳家欽日前呼應衛福部長陳時中所言：「醫療脫序，隨報隨辦」，在官方臉書NPA署長室發文指出，為了全體大眾的健康，請大家為防疫出一份心力，遵守醫院的相關探病、陪病等規定，若有任何的脫序行為，警方隨報隨辦。呼籲支持、配合辛苦的醫療人員。

(中時 )