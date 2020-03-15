台美協同防疫 總統府：樂見各面向深化合作 15:542020/03/15 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人丁允恭(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於美國在台協會(AIT)有關台美協同防疫、合作研發疫苗與藥物的聲明，總統府今天表示支持，樂見台美在深厚友誼基礎之上，各面向持續深化合作。 總統府發言人丁允恭表示，值此新冠肺炎威脅全球之際，台灣也願貢獻己力，協同國際社會，彼此充份分享防疫經驗與抗疫研究成果，以成功遏止疫情，保障人類健康。 (中時 ) #新冠肺炎 #COVID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #美國 #AIT #防疫 #總統府 #丁允恭 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫照顧假僅6.4％家長敢請 勞長：如給薪初估要百億元 11:262020/03/11 生活 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 東京奧運倒數計時 體育署擬邀防疫醫師隨團出賽 16:292020/03/11 生活 校園防疫 水神抗菌液口碑佳 04:102020/03/12 生活新聞 打菜用餐 學童提醒市長不能講話 04:102020/03/12 地方新聞 愛買量販13日起開賣台糖75％防疫酒精 18:252020/03/12 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫觀念紮根 幼兒園晨間暖播這首歌打氣 15:352020/03/14 生活 慈濟贈千片口罩給移民署 04:102020/03/15 地方新聞 政治熱門新聞 新冠肺炎到底何時結束？他看完古書預言嚇一跳 - 政治 「LULU」立委爆紅 張育美驚人背景曝光 - 政治 換掉LULU立委又如何？李來希：遞補的是她 國民黨一樣沒救 - 政治 葉匡時大爆黃捷與韓國瑜槓上內幕 - 政治 LULU立委鬧笑話 韓粉氣炸怒吼：下台換謝龍介上！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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