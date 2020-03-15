對於美國在台協會(AIT)有關台美協同防疫、合作研發疫苗與藥物的聲明，總統府今天表示支持，樂見台美在深厚友誼基礎之上，各面向持續深化合作。

總統府發言人丁允恭表示，值此新冠肺炎威脅全球之際，台灣也願貢獻己力，協同國際社會，彼此充份分享防疫經驗與抗疫研究成果，以成功遏止疫情，保障人類健康。

(中時 )