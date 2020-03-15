民眾黨團副主任柯昱安今日發布聲明切割蔡宜芳並表示，事件發生後，黨團已和蔡父連繫，並得知蔡宜芳將會先回高雄老家並完成博士學業，而下周起其職缺將由同仁接手，另有關蔡宜芳稍早於個人臉書所發表聲明，民眾黨不予置評。

近日民眾黨中央委員張益贍與黨團助理蔡宜芳戀情遭媒體爆出，因男方已婚且雙方職務及年齡不對等，被外界視為不倫戀。而週四(12日)民眾黨也宣布，因張益贍和民進黨桃園市議員王浩宇合謀負面選舉一事，有違黨章誠信原則，決定將張益贍開除黨籍。

但蔡宜芳稍早卻於私人臉書表示，近日媒體和網路評論誤解，造成扭曲，希望能有澄清的機會，也表示沒有發生的事情就是沒有發生，更否認「認愛」的說法。

蔡宜芳引用韓劇「愛的迫降」台詞表示，「你以為要有縫隙才能釘上釘子嗎？只要釘上釘子就會產生縫隙了。這裡就是釘上釘子的地方，就算沒有證據，照樣能讓你背負罪名，你懂了嗎？」此舉也透露恐另有內情。

(中時 )