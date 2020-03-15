地政新突破！台中市太平地政事務所設置「不動產網路實體系統」服務櫃台，利用自然人憑證或健保卡，申報土地增值稅、契稅，直接列印土地增值稅及契稅繳款書，一旦繳費完成，即可辦理不動產移轉登記，買賣房屋免奔波，節省不少時間。

地政局長吳存金表示，因太平區沒有稅務機關，轄區民眾須跨區，至大里的地方稅務局大屯分局，申辦稅務業務，實在相當不方便；太平地所設置不動產網實服務櫃台，形同地方稅務局駐點於太平地所，轄區民眾可就近完成土地增值稅及契稅申報，為太平地區民眾福音。

太平地政事務所主任溫博煌表示，配合中央推動「不動產移轉網實整合服務」作業，透過地政與財稅機關的資料連線，優化申辦流程，減少民眾登打資料、申領地籍謄本費用及臨櫃申辦次數；所內增設「不動產網路實體系統」服務櫃台，更省時方便。

網實櫃台將網路申報的土地增值稅與契稅繳款書，透過案件編號條碼方式，讓地政收件人員在地政整合系統接收到稅務機關的相關申報資料，提供地政審查人員在線上進行完稅資料查證作業。

(中時 )