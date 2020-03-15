新冠肺炎疫情在歐洲大爆發，阿聯酋航空今天宣布，台北往返杜拜的航線明天起暫時停飛，正密切觀察情勢發展，期待盡早恢復航班。

阿聯酋航空發言人表示，因應台灣疾管署頒佈的入境檢疫規定，阿聯酋航空將自3月16日起暫時停飛台北往返杜拜的航線，恢復營運日期將另行通知。阿聯酋航空將密切關注相關情勢發展，期望能儘早恢復航班營運及旅客服務。行程受影響之旅客，請洽詢訂票旅行社、阿聯酋航空票務中心或阿聯酋航空客服中心更改機票。

(中時 )