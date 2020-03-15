台北往返杜拜航班 阿聯酋明起暫時停飛 16:042020/03/15 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿聯酋停飛台北往返杜拜航班。（阿聯酋航空提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在歐洲大爆發，阿聯酋航空今天宣布，台北往返杜拜的航線明天起暫時停飛，正密切觀察情勢發展，期待盡早恢復航班。 阿聯酋航空發言人表示，因應台灣疾管署頒佈的入境檢疫規定，阿聯酋航空將自3月16日起暫時停飛台北往返杜拜的航線，恢復營運日期將另行通知。阿聯酋航空將密切關注相關情勢發展，期望能儘早恢復航班營運及旅客服務。行程受影響之旅客，請洽詢訂票旅行社、阿聯酋航空票務中心或阿聯酋航空客服中心更改機票。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 #新型冠狀病毒 #台灣 #全球阿聯 #航空 #阿聯酋航空 #台北 #航班 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國新冠肺炎確診數突破一千人 16:452020/03/11 國際 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 新冠肺炎衝擊經濟 北市融資紓困申請首周受理42件 13:572020/03/11 生活 胡瓜難過劉真病情 嘆新冠肺炎疫情影響大 14:122020/03/11 娛樂 慰勉新冠肺炎努力貢獻 蔡其昌親赴國衛院 14:452020/03/11 生活 翻版新冠肺炎搬螢幕 《外科風雲》病毒擴散神巧合 15:142020/03/11 娛樂 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 南早：陸新冠肺炎11月17日已有確診首例 08:382020/03/13 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 生活熱門新聞 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 - 生活 案59北部高中生恐成防疫破口？陳時中坦言擔憂 - 生活 劉真腦傷惡化 醫：這兩種情況都發生了 - 生活 義大利新冠肺炎死亡率為何超越大陸？她爆內幕 - 生活 新冠肺炎疫情蔓延 新竹縣1確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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